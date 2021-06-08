Евродепутаты жестко раскритиковали режим Лукашенко 8.06.2021, 19:07

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Новые санкции против режима Лукашенко могут принять в ЕС уже на следующей неделе.

Депутаты Европарламента обвинили Лукашенко в репрессиях и попытке построить в Европе Северную Корею. Новые санкции против Минска могут принять в ЕС уже на следующей неделе

Депутат от союза социалистических партий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте Роберт Бьедронь назвал Лукашенко последним диктатором Европы и призвал Евросоюз усилить давление на Минск. «Это — последняя существующая в Европе диктатура. Этот человек [Александр Лукашенко] поднимает руку на свой народ, этот человек пытается построить в Европе новую Северную Корею», — сказал Бьедронь, который возглавляет миссию Европарламента в Беларуси. Трансляция обсуждения ситуации в республике велась на сайте Европарламента.

Помимо Бьедроня с резкой критикой режима Лукашенко выступили и другие евродепутаты. Глава миссии Европарламента по связям со странами Восточного партнерства, член Европейской народной партии (правоцентристы) Андрюс Кубилюс раскритиковал ЕС за попустительство белорусским властям и призвал объединение ужесточить санкции в отношении властей в Минске. «Навести справедливость нужно сейчас, а не когда режим [Александра Лукашенко] падет. Требуется немедленно созвать международную конференцию, посвященную кризису в Беларуси», — отметил он. Кубилюс также обвинил Россию в попытке аннексировать Беларусь. Евродепутат от партии «Европейские консерваторы и реформисты», бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга назвала Лукашенко нелегитимным президентом.

Вице-председатель Европейской народной партии Паоло Ранжель сравнил инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске с террористическим актом. «После атаки 11 сентября 2001 года [в США], это — самая серьезная угроза гражданской авиации в истории. Это террористическая атака, которая планировалась и была реализована государством», — заявил Ранжель.

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