От России потребовали $99 млрд за Крым и ЮКОС 3 8.06.2021, 19:00

4,300

Иски в иностранных арбитражах предъявлены на сумму, почти равную ФНБ РФ.

Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах.

На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.

«В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов», - рассказал Минх (его цитирует «Интерфакс»).

Сумма исков, по его словам, выросла почти втрое за последние годы. В частности, это связано с «воссоединением Крыма с Россией», сообщил Минх.

«Несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 млрд долларов», - констатировал он.

Общий объем требований к России уже почти сравнялся с размером ликвидной (то есть не потраченной) части Фонда национального благосостояния, которая на 1 июня составляла 116 млрд долларов.

Для гипотетической оплаты исков потребуется 16% от резервов ЦБ (605 млрд долларов), 38% от доходной части федерального бюджета (18,765 трлн рублей) и 30% годовых экспортных доходов всей экономики (332 млрд долларов за прошлый год).

Половина суммы (50 млрд долларов) приходится на иск по делу ЮКОСа.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить компенсацию компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа, - Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия России в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Спустя два года суд Гааги отменил решение, но вышестоящая инстанция - апелляционный суд - вновь восстановила его. В мае прошлого года Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов. В декабре Верховный суд отклонил ходатайство о приостановке исполнения арбитражных решений до рассмотрения дела по существу.

Общая сумма долга по иску ЮКОСа достигла 57 млрд долларов за счет пеней, «набежавших» за 6 лет неуплаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».