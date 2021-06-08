В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню 6 8.06.2021, 19:15

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Фото: iol.co.za

Она родила семерых мальчиков и трех девочек.

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоул (Gosiame Sithole) родила 10 младенцев за один раз и побила рекорд африканки, родившей девятерняшек. Об этом сообщает издание IOL.

7 июня 2021 года Ситхоул на 29 неделе беременности родила семерых мальчиков и трех девочек.

Сначала ультразвуковое исследование показало шестерых детей, что удивило будущих родителей. Однако позже врачи обнаружили еще два плода, и в итоге пара ожидала восьмерых.

Во время родов выяснилось, что детей не восемь, а десять. Женщине сделали кесарево сечение на 29 неделе, чтобы сохранить жизнь всем новорожденным.

Обычно подобные аномалии возникают при процедуре экстракорпорального оплодотворения, однако в данном случае зачатие произошло естественным путем.

Сообщается, что следующие несколько месяцев новорожденные проведут в инкубаторе. Помимо десятерняшек у Ситхоул подрастают два шестилетних мальчика-близнеца.

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