Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии 1 8.06.2021, 19:25

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Милош Земан поддержал борющихся за свободу белорусов.

Сегодня Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном. Он начал встречу со слов восхищения и поддержки белорусам, борющимся за свою свободу. Президент Чехии отметил, что Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать. Он согласен с тем, что изоляция режима и давление через санкции ЕС могут помочь освободить политзаключенных и остановить насилие.

Во время встречи они обсудили:

– возможность введения широких национальных визовых санкций для приспешников режима, куда могли бы войти тысячи имён, включая судей, прокуроров, силовиков и членов избирательных комиссий.

Также Светлана Тихановская рассказала Милошу Земану о судьбе политзаключенного Николая Статкевича, которого он навещал в Минске в 2002 году.

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