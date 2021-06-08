В США пообещали не допустить запуск «Северного потока-2» 8.06.2021, 19:35

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", - сказал Блинкен, выступая в сенате США.

Он заявил, что США намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".

"Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", - сказал Блинкен.

Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию - разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

"Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал", - сказал Блинкен.

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