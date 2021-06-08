Зарубежный дипкорпус в Беларуси сделал заявление после встречи с Макеем 5 8.06.2021, 19:39

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С заявлением выступили представители дипмиссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии.

Представители дипломатических миссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии сегодня по итогам встречи с лукашенковским главой МИДа Макеем выпустили совместное заявление, передает belmarket.by.

Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали белорусский режим:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия;

- начать инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

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