Пашинян заявил, что готов обменять сына на удерживаемых в Баку военных 2 8.06.2021, 19:58

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Никол Пашинян

Предложение Пашиняну обменять сына на 20-25 армянских военнопленных сделал экс-президент Армении.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными, передает ria.ru.

В понедельник Пашинян заявил, что пленные "в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении" и они "простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны". Комментируя эти заявления, бывший президент республики Серж Саргсян предложил Пашиняну "отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных".

"Я говорю - согласен... И говорю официально (президенту Азербайджана Ильхаму - ред.) Алиеву - отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян.

При этом он оскорбил бывших президентов Армении, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, заявив, "что поручает им, как специалистам в торговле людьми" провести переговоры по этому вопросу. "Официально заявляю, Алиеву, всем, Красному кресту", - сказал Пашинян.

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