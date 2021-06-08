В белорусском поселке заасфальтировали газон вместе с деревьями 10 8.06.2021, 20:13

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Фотофакт.

Не каждый белорусский поселок хвастанет свежим асфальтом. Другое дело — Лиозно. На днях здесь облагородили придорожный газон, закатав всю зелень под ноль. Фотографиями преображения поделились «Витебские вести».

Вот так выглядит тот самый газон на улице Ленина в Лиозно. Судя по улыбкам на лицах, своей работой трудяги довольны. А вот урбанисты не оценили стараний, говорят — деревьям не выжить.

— Со стопроцентной вероятностью деревья постепенно будут умирать. Корням попросту нечем питаться из-за слоя асфальта (ближайший газон находится за их пределами). У деревьев и так не очень хорошее положение было для нормального питания. Вокруг корневой шейки (часть дерева у самого основания) должно быть 1—1,5 метра земли. Обычно, когда вокруг дерева нужно организовать покрытие, делают металлические прикорневые решетки или засыпку из пропускающего воду материала (гранитный отсев, древесная щепа, мульчирование). В этой ситуации лучше, да и нужно, оставить газон. По стоимости это даже дешевле, чем заливать площадку асфальтом. К слову, по нормам расстояние от края пешеходной дорожки до оси ствола дерева должно быть хотя бы 0,7 метра, от края проезжей части вообще 2 метра, — прокомментировали креатив специалисты Минской урбанистической платформы.

Такого же мнения председатель Лиозненского районного «совета депутатов» Тамара Дриленок. На вопрос Onliner чиновница ответила однозначно: в ближайшее время ситуация будет исправлена, корни деревьев освободят, липы спасут.

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