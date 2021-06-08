Футбольную ассоциацию Англии впервые за 157-летнюю историю возглавит женщина 8.06.2021, 20:25

фото: thefa.com

Дебби Хьюитт выбрали единогласно.

Главой Футбольной ассоциации Англии (FA) впервые за 157-летнюю историю существования ассоциации стала женщина – Дебби Хьюитт. Об этом говорится на официальном сайте FA.

Хьюитт был единогласно выбрана группой из семи членов, возглавляемой независимым неисполнительным директором FA Кейт Тинсли. В 2022 году она сменит временного председателя FA Питера Маккормика.

Комиссия была полностью согласна с тем, что Хьюитт обладает выдающимся опытом председателя и управления в широком спектре секторов бизнеса, а также проверенными лидерскими качествами и характером, необходимыми для этой должности.

Хьюитт является членом совета директоров Visa Europe и главой британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group. За свои достижения в бизнесе в 2011 году она получила звание кавалера ордена Британской империи.

"Я увлечен футболом с самого раннего возраста, и я очень рад возможности сыграть свою роль в формировании будущего того, что так много значит для многих", – отметила она.

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