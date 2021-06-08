Науседа: Диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают самолеты 8.06.2021, 20:31

ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: EPA

Президент Литвы призвал поддержать Беларусь.

Во втором годовом обращении в Сейме Литвы 8 июня президент Гитанас Науседа среди прочего упомянул обстановку за пределами страны и отношения с соседями, передает Delfi. Литва, говорит он, должна добиваться стабильности в регионе и усиливать оборонительные мощности.

«За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа», – сказал президент Литвы.

Науседа не называл имен этих диктаторов, но Delfi объясняет: он имел в виду события в Беларуси, в том числе захват самолета Ryanair.

Другие проблемы, которые упоминал Науседа, могут также касаться белорусских событий: требования вскрыть дипломатическую почту Литвы, роста нелегальной миграции из Беларуси в Литву после угрозы Лукашенко не останавливать мигрантов и наркотрафик, а также давних споров о безопасности БелАЭС, которую построили в 53 км от Вильнюса. Относительно БелАЭС Науседа позже в той же речи призвал правительство «не опускать руки» в вопросе блокирования поставок электроэнергии.

Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран (Литва граничит с Латвией, Польшей, Беларусью и Калининградской областью России). Поэтому «важнейшей задачей» он назвал прекращение совместно с союзниками экспансии России, чтобы избежать еще большей дестабилизации. Он призвал усиливать в странах Балтии боевые группы в рамках присутствия НАТО и миссию патрулирования воздушного транспорта, разработать конкретные планы обороны, вовлечь США в региональную безопасность для активного сдерживания. К 2030 году Науседа предложил последовательно увеличить оборонительные расходы до 2,5 % валового внутреннего продукта

Также он призвал стремиться к тому, чтобы соседи могли делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни:

«Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей», – заявил Науседа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».