Тоомас Ильвес: С Лукашенко будет так, как с Чаушеску 1 8.06.2021, 21:03

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Экс-президент Эстонии – о судьбе белорусского диктатора.

Экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес предрек Лукашенко судьбу Чаушеску.

– Вы как-то сказали: режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам, поскольку они отказались подчиняться приказам ГКЧП в августе 1991 года в Москве. Что может заставить их пойти на это?

– Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним. Должен быть полный остракизм от людей. Вы должны оказывать психологическое давление на людей в ОМОНе. Для этого вам нужны ваши очень умные ребята, которые при помощи искусственного интеллекта идентифицируют людей из ОМОНа, даже когда силовики в масках. Чем больше фотографий омоновцев, тем лучше.

Кто те люди, которые схватили, например, независимого журналиста? Их данные должны стать публичными. Кто они, как их зовут? Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине.

Полный текст интервью Тоомаса Ильвеса сайту Charter97.org можно прочитать здесь.

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