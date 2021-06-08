Как князь Острожский вошел в мировые учебники по военной тактике 8.06.2021, 21:41

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История величайшей победы под Оршей.

Некогда наша славная Родина по своему могуществу уступала мало кому в Европе. С правителями белорусских земель не могли не считаться, а территория нашего княжества уступала по площади лишь Франции, пишет istpravda.ru.

Это было Великое Княжество Литовское, Русское, Жамойтское и других земель, а попросту – ВКЛ. Ко времени своего расцвета (XIV-XV вв.) оно состояло из многочисленных княжеств, в его состав входила огромная часть современной России (Смоленские, Брянские земли), Украины (Киевское княжество и другие земли вплоть до Черного моря), большая часть Литвы, Латвии, Молдовы, а геополитический центр этой великой державы находился на территории современной Беларуси. Кстати, литвинами тогда назывались именно жители белорусских земель, а вот современные литовцы назывались в те времена жамойтами.

Московские нападки

На рубеже XV-XVI веков ВКЛ вело войны с Московским княжеством за пограничные земли. Каждое из государств стремилось установить свою гегемонию на восточнославянских землях. Этим и была обусловлена конфронтация между литвинами и Московией, которая началась еще в XIV веке, но к указанному моменту достигла своего пика. Мало того, что татары в 1492 году вторглись в литовские земли и завоевали Киев вместе с огромной частью южных земель, так еще и в итоге серии войн с Москвой (время правления Ивана III) ВКЛ потеряло около трети своих территорий.

В 1508 году сын Ивана III Василий III заключил с ВКЛ «вечный мир», который однако продлился всего 4 года. В ноябре 1512 г. Москва разорвала мирный договор (предъявив свои стандартные и ничем не обоснованные обвинения о нарушении прав православных жителей ВКЛ), и началась сама война.

Основной целью для Московского государства был захват Смоленска – важнейшего стратегического пункта, контролировавшего все Среднее Поднепровье. За два года русские войска осаждали Смоленск три раза, но город держал оборону. Но четвертая попытка оказалась успешной для Московии – Смоленск сдался в июле 1514 г., после чего московская рать под командованием воевод Челяднина и Голицы направилась к Орше. А между Оршей и Дубровно 8 сентября 1514 г. произошла крупнейшая битва русско-литовских войн.

Пример военного мужества

Битва под Оршей 8 сентября началась с атаки правого фланга московского войска. Конница Михаила Ивановича Булгакова-Голицы (предка князей Голицыных), но была в итоге отбита отрядами кавалерии. Литвинская кавалерия левого фланга вместе с отрядами союзной польской кавалерии стала преследовать и уничтожать противника. А в это время атаку начал левый фланг московского войска…

Левым флангом московитов командовал боярин Иван Андреевич Челяднин. Он решил не помогать Булгакову-Голице, считая, что и сам справится с немногочисленными силами противника (у него было больше воинов, чем во всем войске Острожского). Поэтому вскоре он начал атаку своими отрядами на правый фланг литвинской армии.

Завязалась жестокая битва, но здесь Острожский сделал блестящий ход, применив неожиданный для противника (но запланированный им) маневр отхода. Такой маневр был давно известен нашим предкам, принеся победу союзной литвинско-польской армии над Тевтонским орденом еще на Грюнвальде. Но тогда этот маневр проводился несколько по-другому (хотя и практически с тем же итогом). А теперь, через 104 года после Грюнвальда, произошло следующее.

Московское войско, как и планировал Острожский, начало преследование отступающей конницы своих противников. Но внезапно отступающие литвины разделились на две части и разошлись по сторонам. А прямо перед глазами московитов предстали готовые к бою и заряженные пушки, а также пехотинцы с пищалями.

Первый же залп произвел страшное опустошение в рядах наступающих. А последующие залпы пушек и пищалей уничтожили еще больше врагов. Правый фланг московского войска обратился в беспорядочное бегство, которое передалось и центру. Дальнейшее было делом техники – оставалось организовать преследование бегущего противника.

Эта задача финальной части битвы была с успехом выполнена Острожским. Преследование длилось до темноты. И только наступившая ночь спасла московское войско от полного уничтожения. По различным подсчетам, Москва потеряла убитыми от 25 до 35 тысяч воинов, а попавшими в плен – 5 тысяч (включая Челяднина и Булгакова-Голицу). Литвины не потеряли и тысячи. Победа была полной, но ее плодами еще только предстояло воспользоваться.

Итог войны

Вся Восточная Беларусь была освобождена от московских захватчиков в считанные недели. Но событие это имело и международный резонанс. Известия об этой битве разошлись не только по землям Москвы и Литвы, но и по всей Европе. В Священной Римской империи даже вышел специальный печатный листок (что-то типа газеты), посвященный ей. Император Максимилиан I на Венском конгрессе 1515 г. договорился с великим князем Литовским и королем Польским Жигимонтом II Старым о разрешении всех недоразумений и разорвал договор с Москвой. Инициатива в войне начала переходить к Литве.

Война продолжалась с переменным успехом. В 1519 г. три московские рати от Пскова, Смоленска и Стародуба-Северского вторглись в ВКЛ. Они дошли до Вильно, взять которое не смогли. В 1522 г. было подписано перемирие, оставлявшее за Москвой Смоленск и другие завоеванные города.

Вместо послесловия

Сражение под Оршей вошло во многие мировые учебники по военной тактике как один из достойнейших примеров военной смекалки. И именно дата 8 сентября могла бы и должна стать праздником белорусских Вооруженных сил.

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