Зеленский сказал Байдену, что Украине нужен пошаговый план членства в НАТО с четкими датами 1 8.06.2021, 22:37

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Об этом рассказал глава Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил, чтобы НАТО предоставило пошаговый план для членства Украины, привязанный к четким датам. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский сказал Байдену, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом. По словам Ермака, Украина, несомненно, является «неотъемлемой частью Европы по своему ценностному фундаменту». Он подчеркнул, что сейчас необходим именно логистический план вступления Украины в НАТО в недалеком будущем.

В ОП добавили, что движение Украины в НАТО — возможность достичь условий для стабильного и продолжительного мира на Донбассе.

Особое внимание Зеленский и Байден уделили вопросу завершения проекта Северный поток-2. Украинский президент подчеркнул, что это не вопрос экономики или бизнес-перспектив, а геополитический инструмент России для расширения влияния в Европе. Также собеседники подробно обсудили ситуацию на Донбассе: Зеленский рассказал о количестве и характере обстрелов и реальном количестве российских войск у границ Украины.

7 июня состоялся второй телефонный разговор президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и «отметил лидерство Зеленского в внедрении фундаментальных реформ в стране», заявили в Офисе украинского президента. Также глава Белого дома пригласил коллегу в Вашингтон в июле этого года, а Зеленский принял приглашение.

Офис президента Украины после телефонного разговора президентов в пресс-релизе исправил слова американского лидера о ПДЧ в НАТО. Сначала в заявлении было сказано, что Байден «подчеркнул… важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». В ОП заявили, что исправили заявление после уточнения дипломатических формулировок.

Сам Владимир Зеленский сказал, что Джо Байден заверил его в полной и безусловной поддержке Украины. Переговоры прошли перед встречей Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

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