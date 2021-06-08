Россия будет удовлетворять запросы на облет Беларуси 2 8.06.2021, 22:46

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Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ.

Россия будет удовлетворять запросы авиакомпаний на облет Беларуси, но сам процесс требует «серьезных согласований». Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенное решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперёд свои действия», — сказал Грушко журналистам.

Он назвал выдачу разрешений сложным делом, требующим «серьезных согласований».

«Не хотел бы уходить в технические детали, но мы знаем, что вопросы маршрутов — это вопрос достаточно серьезных согласований, которые принимают во внимание множество аспектов, в том числе не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов. Надо выделать новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело», — добавил Грушко.

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