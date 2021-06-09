Чуть больше смелости, белорусы! 4 Telegram-канал «Баста!»

9.06.2021, 7:44

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фото: ТАСС

Никаких слабовиков не хватит, чтобы остановить целый народ.

Вчера у меня состоялся интересный разговор с другом. Он работает в сфере грузоперевозок, пожаловался, что никто не бастует. Говорит, если бы эта отрасль встала — режим бы пал за пару дней. Я у него спросил: «A почему тогда сам не уйдешь в стачку, не вдохновишь коллег своим примером?» На что был дан ответ: «А что я один cмогу?»

Такое я слышу уже не в первый раз, всегда от разных людей. «Что я могу один?» Уверен, у многих в голове крутится эта мысль. Наши люди хотят и могут поменять ситуацию, но не верят в свои силы. Я назвал бы это выученной беспомощностью.

Ответил тогда другу, напишу и вам, пусть люди почитают.

Ты не один! Всем белорусам давным-давно осточертел Лука. Люди буквально выживают на нищенские зарплаты, страдают от невыносимых условий труда, идиотских фокусов от начальства. Мы все хотим жить в процветающей стране, где будут работать законы и будет справедливость.

Другое дело — быть первым. Это огромная ответственность, ты не знаешь, каков будет результат. Для этого нужна недюжинная смелость и воля. Но в нашем случае все проще: результат известен заранее. Экономика расшатана до края, санкциями засыпают без конца, а о политической роли в мире я вообще молчу. Лукашистский режим — это гнилой зуб, который давно пора удалить.

Так что, чуть больше смелости, белорусы! Сегодня один, завтра нас сотни, а послезавтра — тысячи. Никаких слабовиков не хватит, чтобы остановить целый народ. Дерзайте!

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