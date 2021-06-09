На суде по делу о гибели «Боинга» над Донбассом представлены улики 5 9.06.2021, 7:49

5,888

Были показаны более 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты зенитно-ракетного комлекса «Бук».

На суде в Нидерландах по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом «Боинге-777» «Малайзийских авиалиний» началось представление материалов, связанных с гибелью 298 пассажиров и членов экипажа. Большинство из них были подданными Нидерландов, сообщает «Радио Свобода».

Во вторник, 8 июня, в прямой трансляции из зала суда были показаны более 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты зенитно-ракетного комлекса «Бук». Среди них осколки, найденные на месте крушения или обнаруженные в корпусе лайнера.

Суд представил материалы дела, в которых сделан вывод о применении ракеты, названа ее модификация и номер боеголовки. В основе этих материалов, как заявляет суд, анализ нескольких тысяч фрагментов ракеты и поражающих элементов и их сравнение с серийными образцами таких ракет.

Суд коротко представил и альтернативные версии произошедшего, которые вскоре после катастрофы стали распространяться российскими СМИ. Так, в «Комсомольской правде» появилась статья о якобы заложенной ЦРУ бомбе на борту самолета. Министерство обороны заявляло о якобы находившемся в районе катастрофы самолете Су-25. Была вброшена через соцсети и версия о «диспетчере Карлосе», который оказался осужденным в Испании мошенником. На появление в 2014 году подобных альтернативных версий обращает внимание »Немецкая волна».

На заседании 8 июня суд представил и некоторые показания свидетелей предполагаемого запуска ракеты в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет «Бука», всего двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, некоторые рассказали о том, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что были непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Суд продемонстрировал во вторник, 8 июня, видео западных журналистов Роланда Олифанта и Кристофера Миллера, которые через несколько дней после падения самолета сняли место, где предположительно находилась установка «Бук» с выгоревшим участком травы.

В среду, 9 июня, суд продолжит изучение дела с описания выводов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей». Его представители настаивают, что ракета была выпущена из подконтрольного Украине села Зарощенское. Также в суде будут представлены материалы дела, раскрывающие роль обвиняемых в крушении «Боинга».

В деле четверо обвиняемых, трое из них граждане России: бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза). Один из подсудимых гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов. Ни один из четверых обвиняемых не присутствует на процессе в Нидерландах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».