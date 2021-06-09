Байден продлил санкции против белорусских чиновников 2 9.06.2021, 7:59

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Джо Байден

фото: reuters

Американские санкции против Лукашенко и ряда чиновников были введены в 2006 году.

Президент США Джо Байден продлил на год, до 16 июня 2022-го, санкции, введенные против Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников 16 июня 2006 года, сообщил Белый дом.

Действия «некоторых членов правительства и других лиц» Соединенные Штаты по-прежнему считают несущими «чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике» страны.

Санкции в отношении Минска ввел Джордж Буш-младший после того, как США признали недемократическими президентские «выборы» 2006 года. Действия белорусских чиновников они расценили как подрывающие демократические процессы или институты (нарушение прав человека, неправомерное использование государственных активов или злоупотребление властью).

Санкции предусматривают арест на территории США активов лиц, внесенных в санкционный список, а также членов их семей и деловых партнеров. Помимо Лукашенко 15 лет назад в список были внесены его сын Виктор, госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, экс-командир СОБР Дмитрий Павличенко, глава Центризбиркома Лидия Ермошина и другие.

3 июня этого года вернулись в силу санкции США против концерна «Белнефтехим» и ряда его предприятий (были введены в 2007 году, затем началось смягчение, отмененное в 2011 году и возобновленное в 2015-м). Предполагается, что ограничения будут распространяться не только на предприятия из белорусского списка («Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно»), но и на любые компании, сотрудничающие с ними.

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