Константин Боровой о выступлении в суде активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк 9.06.2021, 10:17

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Полина Шарендо-Панасюк

Сравните с Протасевичем.

Известный российский оппозиционер Константин Боровой опубликовал в «Фейсбуке» текст выступления активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Как считает оппозиционный политик, сразу напрашиваются параллели с заявлениями Романа Протасевича.

Константин Боровой приводит текст, который опубликовал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- СОВЕСТЬ ЕСТЬ?

- ВОПРОС СНИМАЕТСЯ

Хватит уже мусолить тухлые гэбэшные видео. Читайте диалог Полины Шарендо-Панасюк с «судьей». А лучше не просто читайте - учите наизусть и детям рассказывайте.

«Судья» - Встаньте, пожалуйста

Полина - Перед бандитами не встаю

«С» -С какого дня под стражей?

П - Захвачена в плен 3 января

«С» -Хотите заявить отвод составу суда?

П - Вы не суд

«С» -По каким причинам?

П - Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд

«С» - Вы заявляете мне отвод?

П - Заявляю всей системе

«С» - Понятно вам обвинение?

П - Это не обвинение, это политически мотивированное преследование

«С» - Вину признаете?

П - Это политически мотивированное преследование. Это уголовное дело, в котором потом вас обвинят. Вы участвуете в политических репрессиях

«С» - Вы признаете вину?

П - А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?

«С« - Вопросы суду не задают. Виноватой себя не признаете?

П - Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую прекратить этот цирк

«С» -Обвиняемая, иск признаете?

П - Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!

«С» - Обвиняемая, есть ли вопросы?

П - Вам не стыдно?

«С» -Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?

П - Вам не стыдно?

«С» - Вопрос снимается

П -Совесть есть?

«С» - Вопрос снимается

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