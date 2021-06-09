Константин Боровой о выступлении в суде активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк
- 9.06.2021, 10:17
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Сравните с Протасевичем.
Известный российский оппозиционер Константин Боровой опубликовал в «Фейсбуке» текст выступления активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Как считает оппозиционный политик, сразу напрашиваются параллели с заявлениями Романа Протасевича.
Константин Боровой приводит текст, который опубликовал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.
- СОВЕСТЬ ЕСТЬ?
- ВОПРОС СНИМАЕТСЯ
Хватит уже мусолить тухлые гэбэшные видео. Читайте диалог Полины Шарендо-Панасюк с «судьей». А лучше не просто читайте - учите наизусть и детям рассказывайте.
«Судья» - Встаньте, пожалуйста
Полина - Перед бандитами не встаю
«С» -С какого дня под стражей?
П - Захвачена в плен 3 января
«С» -Хотите заявить отвод составу суда?
П - Вы не суд
«С» -По каким причинам?
П - Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд
«С» - Вы заявляете мне отвод?
П - Заявляю всей системе
«С» - Понятно вам обвинение?
П - Это не обвинение, это политически мотивированное преследование
«С» - Вину признаете?
П - Это политически мотивированное преследование. Это уголовное дело, в котором потом вас обвинят. Вы участвуете в политических репрессиях
«С» - Вы признаете вину?
П - А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?
«С« - Вопросы суду не задают. Виноватой себя не признаете?
П - Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую прекратить этот цирк
«С» -Обвиняемая, иск признаете?
П - Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!
«С» - Обвиняемая, есть ли вопросы?
П - Вам не стыдно?
«С» -Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?
П - Вам не стыдно?
«С» - Вопрос снимается
П -Совесть есть?
«С» - Вопрос снимается