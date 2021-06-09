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Блинкен: Мы поддерживаем членство Украины в НАТО

  • 9.06.2021, 8:15
Блинкен: Мы поддерживаем членство Украины в НАТО

Cегодня у Киева есть все необходимые инструменты для продвижения в этом направлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые инструменты для того, чтобы стать членом НАТО.

Об этом он сказал в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената США, пишет «Новое время».

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С момента создания плана действий по членству в НАТО был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет», — отметил глава Госдепа.

При этом, по его словам, не все страны члены-НАТО поддерживают предоставление Украине ПДЧ.

Блинкен также подчеркнул важность формирования в Украине эффективной системы борьбы с коррупцией.

«Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне. И, конечно, он уже есть», — добавил госсекретарь.

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