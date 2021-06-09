Биологам удалось оживить организм возрастом 24 тысячи лет 2 9.06.2021, 8:24

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Фото: immunogenx

Биологи из России, США, Германии и Чехии оживили нескольких коловраток.

Исследователи обнаружили, что коловратки — маленькие многоклеточные животные — могут в течение тысяч лет сохраниться в сибирской вечной мерзлоте и размножиться после этого, пишет «Новое время».

Биологи из России, США, Германии и Чехии оживили нескольких коловраток, которые более 24 тыс. лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии.

Бделлоидные коловратки известны своей выносливостью, способной выжить в условиях высыхания, замораживания, голода и низкого содержания кислорода.

«Наш отчет является самым убедительным на сегодня день доказательством того, что многоклеточные животные могут выдержать десятки тысяч лет в условиях криптобиоза, состояния почти полностью остановленного метаболизма», — говорит Стас Малавин из лаборатории криологии почвы Института физико-химических и биологических проблем почвы в Пущино, Россия.

Лаборатория криологии почвы специализируется на выделении микроскопических организмов из древней вечной мерзлоты Сибири. Для сбора образцов они используют буровую установку в некоторых из самых отдаленных арктических районов.

Ранее они идентифицировали множество одноклеточных микробов. Также было сообщение о черве-нематоде, которому 30 000 лет. Мхи и некоторые растения также были восстановлены после многих тысяч лет пребывания во льдах. Теперь команда добавляет коловраток к списку организмов, обладающих замечательной способностью выживать, по-видимому, бесконечно долго, в состоянии анабиоза под ледяным ландшафтом.

Сообщалось, что коловратки выживают до 10 лет в замороженном состоянии, согласно более ранним данным. В новом исследовании ученые использовали радиоуглеродное датирование, чтобы определить, что коловраткам, извлеченным из вечной мерзлоты, было около 24000 лет.

После оттаивания коловратки, принадлежащие к роду Adineta, смогли размножиться в ходе процесса, известного как партеногенез. Чтобы проследить процесс замораживания и восстановления древних коловраток, исследователи заморозили, а затем разморозили десятки коловраток в лаборатории.

Исследования показали, что коловратки могут противостоять образованию кристаллов льда, которое происходит при медленном замораживании. Это предполагает, что у них есть какой-то механизм, защищающий свои клетки и органы от повреждений при чрезвычайно низких температурах.

«Вывод состоит в том, что многоклеточный организм может быть заморожен и храниться в таком виде в течение тысяч лет, а затем вернуться к жизни — мечта многих писателей-фантастов», — говорит Малавин.

«Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым в замороженном виде, а для млекопитающих это в настоящее время невозможно. Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, хотя и микроскопическим, это большой шаг вперед», — добавил ученый.

По его словам, пока неясно, что нужно, чтобы выжить во льду хотя бы несколько лет, и имеет ли большое значение скачок до тысяч. Это вопрос, требующий дальнейшего изучения. Исследователи говорят, что они продолжат изучение арктических образцов в поисках других подобных организмов.

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