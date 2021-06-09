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Танцы с бубнами

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.06.2021, 8:41
  • 2,892
Танцы с бубнами

Методы борьбы российских властей с инфляцией не работают.

Что ни делай российское правительство — хоть танцы с бубнами, хоть заклинания — а с инфляцией справится не удается.

В мае: +0,74% к апрелю и +6,02% к маю прошлого года.

А ведь всего месяц назад, кажется, праздновали победу — в апреле (+5,5% в тому же месяцу год назад) инфляция замедлилась по сравнению с мартом (+5,8%). И вот на тебе...

Очевидно, что выбранные способы борьбы с инфляцией не работают. Более того они сами по себе только разгоняют рост цен.

Но правительство ничего этого не видит и понимать не хочет. Поет как глухарь на току, не замечая вокруг реальности: «Избежали взрывного роста цен», «Гибкий подход», «Сдерживание», «Жадность отдельных производителей и торговых сетей», «рыночные методы регулирования», «Компенсации»... И еще много-много разных заклинаний.

Для правительства реальности нет. Есть лишь пускание пыли в глаза президенту. И в этом правительство, похоже, преуспело...

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