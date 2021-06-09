Сотни белорусов второй год не могут вернуть деньги за билеты на «Би-2» 4 9.06.2021, 9:00

2,404

Организаторы не отвечают.

В эту субботу, 12 июня, на стадионе «Динамо» в Минске должен был состояться концерт группы «Би-2» — тот самый, который не отыграли еще в прошлом году. Но на этой неделе выступления не будет: его в который раз перенесли. На какую дату? Неизвестно. Некоторые зрители хотят сдать билеты, и по закону им обязаны вернуть деньги. Однако все никак не получается. Люди писали письма организаторам, билетным операторам, в милицию и даже Минкульт. И тишина…

В редакцию onliner.by написал Вадим, который рассказал о том, что он и еще более полутора сотен человек не могут вернуть деньги за билеты на несостоявшийся концерт группы «Би-2».

— Продажа билетов началась два года назад, в июле 2019-го. Изначально группа «Би-2» должна была выступать на стадионе «Динамо» 6 июня с шоу NewBest, но из-за пандемии концерт перенесли на 12 сентября. Однако по известным всем причинам концерт не состоялся. Тогда артисты объявили о переносе концерта на 12 июня 2021 года. Не так давно, кстати, и этот концерт перенесли, — говорит Вадим.

В марте он купил четыре билета через Kvitki.by, отдал около 160 рублей. Хотел бы вернуть эти деньги и обратился с электронным сообщением к билетному оператору. Но получил ответ: решать вопрос с организатором.

— У меня была похожая ситуация, когда я не мог попасть на концерт Макса Барских, — продолжает минчанин. — Тогда я тоже писал «квиткам» — спрашивал, можно ли сдать билеты и вернуть деньги. Все решилось буквально за один день. А в данном случае — никак.

Мне написали, что все претензии — к организаторам. Изначально концерт организовывало ООО «ИНГ-Консалт», потом и до сих пор — ООО «Джет Фэст» (они же отвечали за фестиваль «Рок за Бобров» в 2019 году). Так вот, организатор не берет трубку. Написал на электронную почту — получил автоматическое сообщение.

В сообщении говорится, что желающие вернуть денежные средства смогут обратиться на онлайн-платформу для приема заявок, которую вот-вот создадут (но никак создать не могут). По словам Вадима, некоторые люди не могут вернуть свои деньги второй год.

В Viber существует группа, в которой более 300 человек объединили силы, чтобы вернуть деньги за билеты. Они обращались с заявлением в милицию, но там нарушений не нашли: «В ходе проведения проверки фактов совершения в отношении вас противоправных действий выявлено не было».

Обращались и в Министерство культуры. Там ответили: организатор обязан вернуть деньги за билеты согласно подпункту 6.2 пункта 6 и пункту 7 статьи 217 Кодекса Республики Беларусь о культуре.

Но сам Минкульт не является организатором концерта и не уполномочен взыскивать невыплаченные средства с организатора.

Также в ответе Минкульта говорится, что обращение было направлено в адрес Мингорисполкома, «в чьем ведении находится выдача гастрольных удостоверений на организацию культурно-зрелищных мероприятий в Минске». Письмо датируется февралем 2021 года. В июне 2021-го проблема так и не решилась. Еще говорится, что организатора могут наказать: больше не выдавать ему гастрольные удостоверения на организацию культурно-зрелищных мероприятий в Минске.

«Телефон организаторов выключен, почта присылает автоматический ответ»

На нашем форуме нашлась ветка с названием, которое говорит само за себя: «Концерт „Би-2“. Возврат билетов». Там десятки сообщений первые из которых датированы августом прошлого года. Сейчас люди готовы присоединиться к коллективному иску.

«Писал письмо в ООО „Джет Фэст“ с уведомлением (заявление на возврат средств, копии билетов и чека оплаты) на адрес ул. Тимирязева, 67-390. Вернули письмо назад, так как такого адреса не существует. Или трубку не берут, или автоответчик. Вчера объехал все три адреса, которые нашел в интернетах по данной организации, включая и Тимирязева, — везде их нет. Что делать, куда обращаться?»

«Телефон организаторов выключен, почта присылает автоматический ответ».

«Та же история, приобретал билеты на Ticketpro, пытался оформить возврат еще с августа, те же номера, тот же имейл. По почте в итоге от организаторов пришло письмо, что концерт перенесен, но в ближайшее время будет создана онлайн-платформа по возврату билетов. До сих пор никакой платформы найти не удалось :)

А Ticketpro уже даже на автоответчиках своих сделал запись, что по поводу возврата билетов на „Би-2“ обращайтесь к организаторам».

«Также на протяжении нескольких месяцев пытаюсь связаться с организаторами — результата нет, как и онлайн-платформы по возврату билетов, о которой говорится в автоматическом сообщении».

Ради эксперимента мы набрали номер, по которому предлагают звонить тем, кто хочет вернуть деньги за билет на концерт «Би-2». Услышали следующее: «Пожалуйста, проверьте номер, который вы набрали».

Также мы написали на электронную почту, куда предлагают писать покупателям билетов. Получили автоматическое сообщение о том, что в ближайшее время будет создана отдельная онлайн-платформа для приема заявок на возврат в условиях переноса концерта. Та самая платформа, обещанная еще несколько месяцев назад.

На форуме попалась интересная деталь. Там писали, что, когда группа уже отменила свой концерт в Минске, продажа билетов на сайте Ticketpro еще продолжалась некоторое время. Почему? «Оснований прекращать продажу билетов нет, поскольку все документы для продажи билетов были предоставлены организатором».

Билетный оператор: организатор не обращался с просьбой вернуть деньги зрителям

Кажется логичным, что если вы что-то покупали у билетного оператора, то и за возвратом денег нужно обращаться к нему, в данном случае — к Ticketpro и Kvitki.by. Но так бывает не всегда и конкретно не в случае с отмененным концертом «Би-2».

— Вопросы не к нам, не к билетному оператору, а к организатору, — высказали нам свою точку зрения в компании Kvitki.by. — Билетный оператор — это посредник между организатором и покупателем, это мировая практика. Если мероприятие переносится, то организатор решает вопрос с возвратом денег за билеты. Он может попросить билетного оператора оказать дополнительную услугу: есть услуга по продаже и услуга по возврату.

Организатор может перечислить нам обратно денежные средства, и тогда мы будем заниматься возвратом. Но организатор может принять другое решение: самостоятельно возвращать людям деньги, предлагать им что-то другое и так далее. И конкретно по «Би-2» вопрос именно к организатору. Мы перед организатором все обязательства выполнили, все деньги перевели, все средства за проданные билеты у него.

От организатора у нас нет даже информации, на какую дату перенесен концерт, ждем информацию, чтобы мы могли уведомить зрителей о том, как будут возвращаться деньги за билеты. Но мы никакой информацией на сегодня не обладаем. Поэтому и комментировать ничего не можем. Мы не можем ничего сказать зрителю, потому что ждем ответ от организатора. Он говорит, что вопросы решаются.

— Следует ли понимать, что организатор не обращался к вам за услугой по возврату денежных средств?

— Да, организатор не обращался к нам с такой просьбой. Но необходимо понимать, что мы должны получить не только обращение, но и деньги. Что возвращать? Деньги за проданные билеты переводятся организаторам, они аккумулируются не у билетного оператора, это нужно четко понимать.

Так работают во всем мире: деньги за проданные билеты переводятся организаторам — неважно, какой концерт вы возьмете. Соответственно, если необходимо возвращать средства за перенесенный или отмененный концерт, то деньги за проданные билеты должны вернуться к билетному оператору, чтобы мы могли осуществить процедуру возврата. Либо организатор сам может осуществлять возврат.

У нас нет ни одного рубля, ни одной копейки за билеты, проданные на «Би-2». То же самое будет у Ticketpro. Все билетные операторы перевели деньги организатору.

Представитель организатора: концерт состоится при первой возможности, билеты действительны

Нам удалось связаться с представителем организатора — компании «Джет Фэст».

— Концерт переносится в связи с ограничительными мерами, связанными с COVID-19, выдвинутыми госорганами, не по вине организаторов и группы. Все билеты действительны на новую дату концерта. Группа в каждом своем обращении к зрителям в своих соцсетях делает акцент на том, что сдавать билеты не надо, что концерт состоится при первой возможности и что все билеты действительны, — отметили в компании.

— Что делать тем, кто уже не хочет идти на концерт и рассчитывает вернуть свои деньги?

— Когда будут продажи билетов на концерт и у компании, и у билетных операторов будут деньги в обороте, их вернут. Надо ждать.

PR-директор «Би-2»: «Группа настаивает на том, чтобы организатором были соблюдены все права зрителей»

Также мы обратились к PR-директору «Би-2» Марии Вьюгиной с вопросами о том, в курсе ли группа о данной проблеме и как она может помочь своим поклонникам. Публикуем полученный ответ полностью и без изменений.

«К сожалению, организаторы вынуждены переносить концерт в связи с ограничениями, установленными Планом дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в городе Минске, утвержденным решением Мингорисполкома №1069 от 07.04.2020 (в редакциях).

В текущее время ограниченно разрешено проведение массовых мероприятий, однако организатор не сможет соблюсти указанные требования ввиду того, что количество зрителей концерта уже превышает установленные решением Мингорисполкома лимиты.

Группа понимает, что важно провести мероприятие для всех и каждого зрителя, и не может позволить исключить допуск кого-либо из зрителей на концерт в целях соблюдения установленных лимитов. Поэтому организатор принял решение о переносе концерта с тем, чтобы провести концерт в условиях, свободных от ограничений по количеству зрителей. Новая дата проведения концерта будет определена в ближайшее время.

Группа предпринимает все усилия для согласования новой даты проведения концерта и следит за эпидемиологической обстановкой на территории Республики Беларусь.

В связи с тем, что возврат билетов регулируется законодательством Республики Беларусь и за возврат стоимости билетов зрителям отвечает непосредственно организатор, группа не имеет возможности и права вмешиваться в процесс возврата стоимости билетов.

Вместе с тем группа настаивает на том, чтобы организатором были соблюдены все права зрителей, в том числе в части возврата стоимости билетов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».