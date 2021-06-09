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Израиль: Уничтоженное здание с офисами СМИ в Газе использовалось для глушения «Железного купола»

  • 9.06.2021, 9:03
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Израиль: Уничтоженное здание с офисами СМИ в Газе использовалось для глушения «Железного купола»
фото: EPA

Об этом заявил израильский посланник в ООН.

Израиль заявляет, что здание СМИ, разрушенное одним из его авиаударов во время недавнего конфликта в Газе, использовалось боевиками ХАМАС для попытки глушить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол", передает BBC.

В башне Джала располагались офисы Associated Press (AP)

и Al Jazeera. Объясняя нападение AP в Нью-Йорке, израильский посланник ООН также предложил помощь в восстановлении своих офисов в Газе. Информационное агентство AP приветствовало эту встречу

Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, использующий работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

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