Франция открыла границы для туризма 9.06.2021, 9:16

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Для стран «зеленой зоны» сняты все ограничения.

Франция с 9 июня открывает свои границы для международных туристов - в том числе для стран, которые находятся за пределами ЕС в том случае, если они были вакцинированы вакцинами, утвержденными европейским регулятором.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Франция разделила страны мира на три зоны - "красную", "оранжевую" и "зеленую" - в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложилась в этих государствах. Беларусь попала в "оранжевую зону".

Согласно новым правилам, опубликованным на сайте французского правительства, с "оранжевых" государств разрешается въезд всем вакцинированным гражданам, независимо от цели поездки. При этом человек должен пройти полную вакцинацию одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС ЕМА. К ним относятся препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В дополнение от вакцинированных путешественников с "оранжевой" страны при посадке на самолет требуется представить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

Путешественники с "оранжевой" страны, которые не были вакцинированы утвержденной в ЕС вакциной, смогут попасть во Францию только с "уважительной причины". Полный список уважительных причин в твиттере опубликовал французский министр туризма.

При этом в отношении таких путешественников действует требование предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в самолет и самоизоляции в течении 7 дней. По прибытии во Францию их могут попросить дополнительно сдать тест на антиген.

Вместе с тем, Франция снимает абсолютно все ограничения на въезд для жителей стран "зеленой зоны". В нее вошли страны Европейского союза и семь стран, не являющихся членами ЕС: Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.

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