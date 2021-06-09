Диетологи назвали топ-пять летних ягод для похудения 9.06.2021, 9:22

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Эффективнее всего помогают худеть ягоды с низким гликемическим индексом, которые держат инсулин под контролем.

Сезонные фрукты и ягоды — настоящее спасение для желающих похудеть. Но все ли они способствуют снижению веса? Ученые назвали пять лучших ягод для похудения, пишет «Новое время».

Существует нездоровое заблуждение, что вы должны морить себя голодом, чтобы похудеть, хотя на самом деле все наоборот. Употребление полезных жиров, клетчатки, питательных веществ, витаминов и минералов может помочь вашему организму сбросить вес. В частности, по мнению диетологов, эти летние ягоды способствуют похудению, как никакие другие. И на то есть ряд причин.

1. Клубника

Исследования показали, что клубника снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды. Ученые считают, что ключевой антиоксидант клубники блокирует активность фермента, ответственного за расщепление крахмала на простой сахар. Это означает, что в кровоток попадает меньше простых сахаров, что снижает уровень сахара в крови и соответствующий инсулиновый ответ. Это ключ к снижению веса, потому что инсулин переносит избыток сахара в жировые клетки.

2. Малина

Малина содержит натуральное фенольное вещество кетон, которое обладает жиросжигающим эффектом. Исследования показали, что кетон малины способен предотвратить увеличение общего, а также висцерального (внутреннего) жира.

3. Черника

По результатам исследований, полифенолы, содержащиеся в чернике, замедляют процесс образования жировой ткани: ягоды препятствуют формированию новых жировых клеток путем изменения липидного обмена.

Ученые пришли к выводу, что натурально сладкая клубника, черника, малина и ежевика богаты пектином — разновидностью растворимой клетчатки, которая способствует ощущению сытости. Он также может помочь снизить уровень холестерина и улучшить инсулинорезистентность.

4. Ежевика

Благодаря тому, что в ежевике содержатся антиоксиданты, витамины А, С, В, множество минералов и клетчатки, она отлично помогает при похудении. Ежевика малокалорийна, но при этом дарит чувство сытости.

5. Земляника

Лесная земляника помогает наладить процесс пищеварения, улучшает отток желчи, выводит лишнюю воду. Она способствует ускорению обмена веществ в организме, а благодаря высокому содержанию клетчатки земляника хорошо насыщает и очищает кишечник.

Добавляйте летние ягоды в овсянку, йогурт, смузи и салаты в качестве полезного и ароматного дополнения — это оздоровит организм и поможет похудеть.

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