Банки не рискуют кредитовать убыточный агросектор 2 9.06.2021, 9:29

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Рост задолженности АПК перед банками практически прекратился.

На 1 мая юридические лица, которые входят в АПК, по белорусской методике задолжали банкам 7,339 млрд BYN в эквиваленте. Для сравнения: на 1 января размер задолженности составлял 7,375 млрд BYN. Можно сказать, что в 2021 году рост практически затух: банки кредитуют АПК в пределах погашения старых долгов, пишет сайт banki24.by.

Основной объем кредитов оттягивают на себя производители продуктов питания — 4,281 млрд BYN на 1 мая. Также значительные обязательства на отчетную дату имели животноводство (1,169 млрд BYN) и смешанное сельское хозяйство (975,7 млн BYN).

Задолженность по кредитам бывает кратко- и долгосрочной. В первом случае это кредиты, до погашения которых осталось меньше года, во втором — больше года.

На 1 мая объем краткосрочных обязательств АПК составил 3 168 млрд BYN, долгосрочных — 4,171 млрд BYN. В обоих категориях по сумме долга лидируют производители продуктов питания — 2,173 и 2,108 млрд BYN соответственно.

Загруженность пищепрома кредитами объясняется тем, что в белорусской системе эти предприятия являются основными центрами прибыли в АПК и, следовательно, платежеспособными клиентами для банков. Финансовое состояние предприятий сельского хозяйства в среднем хуже — около 56,5% убыточных флагманов без учета господдержки в 1 квартале.

Задолженность АПК перед банками имеет мультивалютный характер (то есть слагается из нескольких валют). На 1 мая АПК накопил обязательства в белорусских рублях на сумму 5,512 млрд BYN. На 1 января размер задолженности был равен 5,483 млрд BYN.

Таким образом, выдача новых кредитов по АПК происходила почти исключительно в объемах погашения старых. Подобное положение часто образуется, когда в кредитовании повышены риски и банки не хотят брать на себя чересчур много.

Обязательства по краткосрочным рублевым кредитам составили 2,547 млрд BYN, по долгосрочным — 2,965 млрд BYN. В обоих сегментах лидером по размерам взятых кредитов является пищепром.

Среди остальных валют банковского кредитования АПК регулятор выделяет доллары, евро и российские рубли. На 1 мая задолженность в долларах достигла 197,1 млн USD, в евро — 258,4 млн EUR, в российских рублях — 15,1 млрд RUB.

Во всех случаях размер валютных обязательств либо не вырос (доллары и евро), либо сократился (российский рубль) к началу года. А вот по сравнению с 1 мая 2020 года произошло падение задолженности в евро, рост в российских рублях и стабилизация в долларе.

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