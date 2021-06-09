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Бастовавшая работница МТЗ: Наш народ, наконец, должен быть вознагражден

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  • 9.06.2021, 9:55
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Бастовавшая работница МТЗ: Наш народ, наконец, должен быть вознагражден
Ульяна Горбачева.

Белорусы найдут новый способ сопротивления.

После выборов на МТЗ было уволено несколько десятков человек (лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский назвал известную ему цифру — 76 человек, но она не окончательная). Среди уволенных — и экс-машинист крана Ульяна Горбачева. Она не хотела уезжать из страны после увольнения, но все же сделала это после задержания и суда. Издание nn.by, каково это срочно собирать чемоданы для себя и маленького сына и начинать жизнь с нуля в новой стране.

Ульяна более 12 лет отработала на МТЗ, устроившись туда, когда ей было 19. Начинала на штамповке, но после работы с металом закончила курсы машиниста крана.

«По образованию я вообще швея-портной-предприниматель. Окончила лицей легкой промышленности. Но на первой же практике стало ясно, что это не совсем мое. Я родилась и выросла в Тракторном поселке, моя бабушка работала на МТЗ в литейке, дедушка там же — сначала сварщиком, потом трактористом. Так что выбор первого места работы был предопределен. Правда, сначала мне отказали: сказали, что девушки им не нужны. Тогда я через знакомую сделала разовый пропуск и пошла искать себе место сама: разговаривать с начальниками цехов», — рассказывает Ульяна.

Ульяне очень нравилось работать на кране. За 12 лет у нее не было ни одного замечания и тем более депремирования — никаких дисциплинарных взысканий.

Однако ни это, ни наличие семилетнего сына, которого она воспитывает одна, не помешало уволить женщину в числе других специалистов за попытку забастовки и требование диалога с руководством.

«Стоит отметить, что до августа 2020 года, как и многие, я не особо интересовалась политикой. Понимала, что происходит в стране, но в общих чертах. Тут же начала следить за предвыборной кампанией: появились классные кандидаты в президенты — Бабарико, Тихановский. И сначала мне плюнули в лицо, когда их не зарегистрировали, посадили за решетку. А потом, когда всё снова было сфальсифицировано, несмотря на многочисленные доказательства, что Лукашенко проиграл. Сперва я просто возмущалась тихонько, переживала за сына, поэтому ни в чем не участвовала, но волна массового избиения людей (в том числе жестокие задержания моих родственников и друзей) заставила меня забить на весь свой комфорт и страх потерять работу. Я понимала, что не буду молчать и ждала забастовки на предприятии. Знала: как только будет самый мизерный сигнал, я окажусь в первых рядах. Так и вышло».

Сначала Ульяна предприняла итальянскую забастовку: выполняла все обязанности исключительно по инструкции и замедляла темпы работы. Уже это, конечно, не нравилось руководству. Поэтому, когда нежеланные сотрудники 26 октября еще и прошли маршем по заводу, их сразу уволили. Только в цеху Ульяны было уволено пятеро человек.

«Я понимала, что однажды меня уволят. Но меня это мало волновало (хотя и было обидно, что некоторые могут быть неделями в запое, а их в итоге просто лишают премий. Я же не приступила к работе всего одну смену). Увидев равнодушие, я сама уже не могла работать среди людей, в которых разочаровалась. Я не могла понять, как можно продолжать хвататься за работу, как заведенным, и не быть готовым пожертвовать хоть чем-то. Я слышала: «Только не трогайте нас». Это морально убивало».

После увольнения Ульяна не думала уезжать из Беларуси: предложения переехать поступали ей еще осенью, сразу после того, как ей отдали на руки трудовую книжку. Сменить решение пришлось после неожиданного задержания: девушку забрали в РУВД с прогулки с собакой. Ей назначили штраф в 50 базовых. Вина Ульяны заключалась в том, что она приняла участие в празднике «Гуканне вясны» под Минском. В переводе на милицейский язык — в несанкционированном массовом мероприятии.

«Я поняла, что делать что-то в Минске в любом случае не смогу. Ни на акции не выйти, ни на дворовые мероприятия: как минимум, чтобы не подставить остальных, раз за мной наблюдают. Кроме того, очень нервничала мать. После моего суда она как-то заметно сдала и сама очень просила меня уехать. Взвесив все за и против, я решила, что нет смысла рисковать и ждать, пока меня опять заберут. Назначат очередной штраф или еще что-нибудь. Кому бы было легче, если бы в стране стало на одну политзаключенную больше?»

Два 32-килограммовых чемодана, сына и собаку Ульяна собрала за неделю и уехала в Украину.

«Самое интересное, что собаку мы завели буквально перед отъездом. Ей 10 лет, предыдущая хозяйка слегла, перестала ходить. Мы посоветовались с мамой и решили забрать собаку. Мне, конечно, говорили: оставляй ее в Беларуси, лети одна. Но я уже взяла на себя ответственность. И собака ко мне привязалась: когда меня задержали, она места себе не находила».

Деньгами Ульяну поддержали бывшие коллеги с МТЗ (они же помогали с выплатой штрафа), друзья и солидарные белорусы. Как уволенная по политпричинам, она таже получила 1,5 тысячи евро и продукты от фондов.

Ульяна признается, что еще долгое время, уже будучи за границей, все еще боялась бусов, не решалась вывешивать что-то «не тех» цветов на балконе. Теперь эти страхи ушли. Остались только переживания за будущее — себя и сына, но они приносят женщине куда меньше дискомфорта.

Еще в Минске Ульяна начала переучиваться на тестировщицу. Но думает, что все же попытается найти работу по специальности.

«Я мониторила, нужны ли здесь машинисты кранов, — спрос есть. Но я не могла оставить ребенка одного: школы были на локдауне, и теперь я смогу «пристроить» сына только в новом учебном году.Ко мне переехала мать, и я смогу оставлять сына с ней, чтобы работать», — объясняет Ульяна.

Благодаря своей коммуникабельности, сын героини очень быстро нашел себе новых друзей.

«В хорошую погоду я могу не видеть его дома днями: он постоянно с друзьями во дворе. А еще в Украине он смог ходить со мной на акции диаспоры, чему был очень рад. В Минске я его на марши не брала, хотя сын и просился: это опасно. Эмилю в июле восемь, но он понимает все, как взрослый: кто в стране хороший, а кто злой, и почему бело-красно-белый флаг — национальный, наш».

Ульяна не раз размышляла: почему все же рабочие не забастовали?

«Моя первая мысль была: люди запуганы репрессиями. Конкретно на Тракторном много приезжих, живут в общежитиях. Они боятся потерять свою комнату (хотя и условия в тех общежитиях сомнительные, я была там). Но после долгих раздумий я все же изменила свое мнение: у нас много людей-эгоистов, ограниченных. Они не интересуются тем, как живут люди в других странах, не стремятся увидеть мир, развиваться. В первые дни после выборов я верила: что-то будет. Но после того, как задержали Сергея Дылевского и никто даже не поднялся в его защиту, я поняла, что никакой забастовки, сопротивления и даже солидарности не будет», — делится собеседница.

Несмотря на это, Ульяна уверена, что белорусы найдут путь к переменам и победе. И она сможет вернуться на родину без страха за себя и своего сына.

«Пусть нет больше больших маршей, но у нас очень умные и креативные люди. Они обязательно найдут новый способ сопротивления. Во всяком случае, я общаюсь со многими активистами из Беларуси и знаю, что никто из них не изменил своих взглядов и мнений. Они и сегодня не отступают от своей цели — сменить власть на легитимную, которая бы не тянула нас в «совок». Много людей за решеткой, все это очень тяжело и больно… Однако наш народ, наконец, должен быть вознагражден».

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