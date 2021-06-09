National Geographic признал существование пятого океана 1 9.06.2021, 10:09

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Теперь его нанесут на карты.

На карты американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы, теперь будут наносить пятый океан – Южный. Об этом телеканал сообщил 8 июня, сообщает "Гордон".

National Geographic начал создавать карты в 1915 году. С тех пор на них помечались четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако во Всемирный день океанов, 8 июня, телеканал решил признать существование и пятого океана – Южного.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально", – пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Как правило, National Geographic в вопросе морских названий ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МНГО). Хотя МГО не несет прямой ответственности за их определение, она работает с Группой экспертов ООН по географическим названиям над стандартизацией названий в международном масштабе. МГО признала Южный океан в 1937 году, но отменила это решение в 1953 году, сославшись на разногласия.

Вместе с тем Совет США по географическим названиям использует это название с 1999 года. А в феврале этого года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным регионом.

Как отмечает National Geographic, в то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

По оценкам ученых, Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) появилось примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Это обеспечило беспрепятственный поток воды вокруг дна Земли.

К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

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