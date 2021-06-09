Как рушится «навсегда» Иван Давыдов

9.06.2021, 10:15

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Иван Давыдов

Интересное, между нами говоря, зрелище.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда». Красиво звучит, правда? Звучит, как отчет какого-нибудь высокопоставленного дипломата о достигнутых успехах. С точки зрения представлений о реальности, усилено культивируемых властью, это ведь и есть успех: ура, мы ломим, гнутся шведы! Чехи, поляки, украинцы, немцы, нужное дописать! Ширится список недружественных стран! На самом деле пока не ширится, в нем по-прежнему только Штаты и Чехия, но это как раз выглядит прискорбной недоработкой путинских дипломатов. Почему не ширится? Кто виноват? Почему глаза опустил, а? Что ты за дипломат такой, если не умеешь с соседями ссориться? Разве не в этом твое призвание? Не этому в МГИМО учили?!

Кстати, это ведь и есть отчет высокопоставленного дипломата. Александр Панкин, заместитель Сергея Лаврова, рассказал депутатам Государственной думы о текущей международной ситуации. Он даже и не хвастался (почему-то), скорее, наоборот. Жаловался на злых иностранцев, не способных оценить широту души нашей. Все-то у них по бумажке, всюду одна бюрократия: «Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, «открутить» назад будет невозможно». Ну и, конечно: «Снимать санкции будут те, кто их вводили. Просить об этом мы не будем. Но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные, прочие — что эти санкции ущербны для тех, кто их вводил, и что лучше бы, чтобы их не было, это мы будем делать совместно, сообща». В смысле — снимать? Они же навсегда. Хотя да, причем тут обычная человеческая логика. Это ж лучшие люди страны.

Есть и обязательная часть арии: «Целью западных санкций против России является желание ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене». Искренне думаю, что без такой оговорки государственным людям теперь просто нельзя. Если бы в Думу пришел замминистра сельского хозяйства, рассказать, ну, например, про ситуацию с борщевиком, то непременно указал бы — борщевик растет вдоль обочин для того, чтобы ослабить единство российского народа и маргинализировать страну.

Пока дипломат Панкин просвещал депутатов — просветительская деятельность хоть и запрещена, но не всем, — в журнале «Международная жизнь» (серьезное издание, председатель редакционного совета у них — сам Сергей Лавров, а в совете — Косачев, Пушков и другие официальные лица) опубликовали интервью еще одного высокопоставленного дипломата, директора департамента международной информационной безопасности министерства иностранных дел Андрея Крутских. Крутских ругал, разумеется, так называемых западных партнеров, а еще — это уже специфика должности — ругал интернет: «Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность».

Мыслят коллеги-дипломаты в одном направлении, их единство не ослабить ни санкциям, ни борщевику, но об этом чуть позже. А пока, немного романтики. Слова-то какие — частный сектор. Хочется тянуть это ласковое «чааастный»: лето, дачи, частный сектор, пение комаров. Зелень, заборы, за заборами — регуляторы интернета, не оправдавшие доверия МИД РФ.

И настроение сразу становится каким-то расслабленным, и хочется подольше помедитировать над фразой Панкина, с которой мы начали. «Режим санкций был всегда, и он останется навсегда».

Тут ведь заявка не на идеологию даже — много вокруг желающих формулировать новую идеологию, тут заявка на новую мифологию. На сказку об остановившемся времени, об отсутствии не только перемен, но даже возможности перемен. Утверждение опровергается настолько легко, что с ним неинтересно спорить. Но это если относиться к нему как к попытке описать реальность. Иное дело — миф. С мифом не поспоришь. Миф про другое.

Санкции были всегда. Вот именно такая внешняя политика была всегда. И внутренняя тоже. И Путин был всегда, и все его верные соратники, включая, может быть, не самых знаменитых, но зато надежных и правильно понимающих логику жизни в России дипломатов Панкина и Крутских.

К этому, по большому счету, и сводится вся их деятельность теперь. К повторению этого главного заклинания: «Все навсегда. Навсегда, навсегда, ты понял, навсегда! А самое главное — мы навсегда! Ничего другого, и уж тем более — никого другого». А если кто попытается хотя бы заикнуться о проблемах, которые связаны с превращением государства в бетонный монумент собственному величию, так это, очевидно, враг, засланец, иностранный агент. И действует он только ради того, чтобы ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене. С такими разговор короткий — не позволим, не забудем, не простим. Штраф, СИЗО, тюрьма, эмиграция. Эмиграция — это если повезет, а везет не всем.

И вроде убедительно звучит. Вроде все у них получается. Вроде и не остается никаких надежд на то, что это их «навсегда» однажды треснет по швам. Одни бегут, другие сидят, третьи боятся, их больше, на них все держится. И неоткуда ждать свежего ветра.

Но знаете — это, конечно, заявление совершенно иррациональное, это про чувства, — есть подозрение, что вот в этом как раз «навсегда», в несокрушимой вере в собственную несменяемость, в собственную незаменимость и спрятана игла кощеева.

Я не то, чтобы молодой уже, но пока все-таки еще и не старый. При этом я своими глазами видел, как рухнуло одно такое «навсегда». Может, и второй раз посмотреть доведется. Интересное, между нами говоря, зрелище, хотя осколки бетонных монументов больно бьют по головам.

Но, поверьте, оно того стоит.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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