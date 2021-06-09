Pfizer привлечет к испытаниям вакцины против COVID-19 детей до 12 лет 9.06.2021, 10:29

В новом исследовании примут участие до 4500 детей в США, Финляндии, Польши и Испании.

Компания Pfizer планирует провести испытания вакцины от коронавируса среди детей в возрасте до 12 лет.

Как сообщает «Новое время», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В новом исследовании примут участие до 4500 детей в США, Финляндии, Польши и Испании.

В расширенном исследовании будут использовать дозу 10 мкг для детей от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для возрастной группы от 6 месяцев до 5 лет. Взрослые получают 30 микрограммов.

Данные испытания среди детей от 2 до 12 лет компания получит в сентябре-октябре. После их получения компания планирует обратиться в регулирующие органы с просьбой разрешить использование вакцины для детей в экстренных случаях.

Данные среди детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, вероятно, станут доступны в первом квартале 2022 года.

Вакцина, произведенная Pfizer и ее немецким партнером BioNTech уже разрешена для использования в экстренных случаях для подростков от 12 лет и старше в США, Канаде и Европейском Союзе.

Что известно о вакцине производства Pfizer / BioNTech

Согласно данным клинических исследований, вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95% (94% для людей старше 65 лет).

В то же время масштабное исследование в Израиле с участием 1,2 млн человек показало, что вакцина обеспечивает защиту в 94% случаях. Израильские ученые считают эту вакцину «чрезвычайно эффективной».

мРНК-вакцину Pfizer / BioNTech нужно хранить и транспортировать при температуре не менее -70 ℃. По прибытии в пункт назначения препарат может храниться при температуре от 2 ℃ до 8 ℃ до пяти дней.

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