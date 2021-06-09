Израиль нанес ракетные удары по целям в Сирии 9.06.2021, 10:54

иллюстрационное фото

Удары были нанесены по объектам проиранских боевиков.

Авиация Израиля в ночь на среду, 9 августа, нанесла ракетные удары по целям в Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА. Бомбардировке подверглись объекты в центральной и в южной частях страны, масштабы причиненного ущерба не уточняются. В свою очередь агентство AFP сообщило, что в результате ударов погибли восемь сирийских боевиков, пишет "Немецкая волна".

Израиль никак не прокомментировал случившееся. Израильская армия принципиально не комментирует подобные сообщения.

ВВС Израиля часто обстреливает территорию Сирии. Удары наносятся в основном по объектам проиранских вооруженных формирований. Израиль стремится ограничить влияние Ирана в Сирии, который имеет союзнические отношения с Дамаском. Тегеран считает Израиль заклятым врагом.

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