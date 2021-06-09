Европарламент одобрил введение ковидного сертификата ЕС 9.06.2021, 11:27

Сертификат будет выдан национальными органами бесплатно.

Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата, призванного обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пленарное заседание утвердило новый Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатов 546 голосами против 93 и 51 воздержались (сертификаты для граждан ЕС) и 553 против 91 и 46 воздержались (сертификаты для граждан третьих стран).

Сертификат будет выдан национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код.

Документ свидетельствовать, что человек был привит против COVID-19, недавно получила отрицательный результат теста или вылечилась от инфекции. На практике это будут три отдельные сертификаты. Совместная система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделке.

Система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат будет условием свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Государства-члены сами решают, принимают они также сертификаты на вакцины, перечисленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Теперь текст должен быть официально принят Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале для немедленного вступления в силу и применения с 1 июля 2021 года.

Напомним, Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается.

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