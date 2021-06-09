Демонстрация бессилия Кремля
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 9.06.2021, 11:34
Как посмели!?
До первого матча Евро-2020 три дня, а у нас в державе аврал. Волосы дыбом от гнева.
Российский футбольный союз спешно шлет в УЕФА жалобу на форму украинской сборной. Она «политизирована» - и Крым там в составе Украины, и «Героям слава», и «Слава Украине» … Депутаты Думы, Захарова негодуют… Как посмели!?
Все то, что семь лет полоскали, клеймили, резали на куски в нашем телевизоре.
Лучше бы промолчали. Не заметили. Никак не комментировали. Никуда не писали.
Потому что нервная реакция показывает и Европе, и России, что никого вы за прошедшие семь лет не убедили. Никому ничего не доказали. УЕФА не смогли уговорить не утверждать форму Украины с контуром Крыма. Международное признание на ее стороне.
Это демонстрация бессилия. Выставленная напоказ.
Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли. Какой-то он скучный и маленький. Сжался в левом углу. Вон, у Украины, держава на всю грудь раскинулась.
Telegram-канал «СерпомПо»