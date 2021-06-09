Как защитить мир от автократий России и Китая 7 Анна Мари-Слотер

9.06.2021, 12:10

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Проявления авторитаризма бросают новые вызовы демократии от Крыма до Тайваня.

Либеральный международный порядок остается неизменным с ХХ века. Поскольку автократические государства, такие как Китай и Россия, все больше развивают сферы сотрудничества, Соединенные Штаты в ответ создают и укрепляют свои региональные союзы, начиная с НАТО и заканчивая Четырехсторонним диалогом по безопасности (США, Япония, Австралия и Индия). Но вместо этого Америке следует использовать глобальный подход с опорой на ценности и виденье, а не на определенные страны.

Множащиеся проявления авторитаризма бросают новые вызовы демократии от Крыма до Тайваня. И в Восточной Европе, и в Восточной Азии распространение военной тактики «серой зоны» создает угрозу территориальной целостности стран, открытым торговым системам, демократическим выборам, схемам поставок технологий и верховенству закона. Теперь антилиберальные угрозы представляют проблему не только для Европы, Америки или Азии. Они нацелены на все открытые общества, международные права человека и саму демократию.

К сожалению, международные структуры при участии США после 1945 года не подходят для того, чтобы способствовать общему диалогу между либеральными обществами. «Большая семерка», НАТО, Европейский союз и Четырехсторонний диалог слишком разобщены в региональном плане, чтобы дать решительный глобальный ответ.

Рассмотрим вопрос о полупроводниках. Самые передовые из них играют фундаментальную роль в развитии новых методов, таких как биотехнологии, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Их производят почти исключительно США, ЕС и их страны-партнеры в Азии. Но производители полупроводников зависят от глобальной системы талантов и торговли, в которую КНР пустила глубокие корни. В настоящее время не существует демократического форума для достижения консенсуса по международным стандартам, экспортному контролю или промышленному сотрудничеству.

На США, ЕС и их союзников из числа азиатских демократических государств с технологически развитой экономикой и высоким уровнем жизни вместе приходится примерно половина мирового ВВП. Но если США хотят защитить и обновить свои экономические основы и разговаривать с автократиями с позиции силы, их стратегия не может быть просто транстихоокеанской или трансатлантической — они должны быть открыты всему демократическому миру.

У администрации президента США Джо Байдена есть или, по крайней мере, было видение глобального демократического сотрудничества, но при этом основное внимание уделялось странам, а не проблемам. Госсекретарь Энтони Блинкен, а также писатель и телеведущий Роберт Каган в 2019 году призвали к установлению «лиги демократических государств». Точно так же Байден во время вступления в должность президента объявил о намерении созвать «саммит демократических стран» в течении первого года своего правления. Но здесь усилия его администрации наткнулись на преграду — трудность определения того, кто принадлежит к либерально-демократическому клубу. Поэтому встречу переименовали в «саммит за демократию» и, по-видимому, отложили до следующего года.

Однако темой саммита должно стать не выяснение определения демократии, а защита основных ценностей либерально-демократических стран: открытого общества, верховенства закона, репрезентативного правительства, экономических возможностей, конфиденциальности, безопасности, свободы выражения мнений, справедливости и равенства.

С этой целью США должны подумать о том, как работать с небольшими государствами, чтобы объединить страны для поддержки конкретных демократических норм и стандартов по важным вопросам. Джаред Коэн из Совета по международным отношениям и Ричард Фонтэн, топ-менеджер Центра новой безопасности Америки, считают, что такой «микролатерализм» — сочетание лидерства малых стран с участием больших государств — может стать «ключевым инструментом в американском арсенале коллективного действия».

Легко согласуемой отправной точкой может стать разработка кодекса передовой практики для ответных мер открытого общества против пандемии. К примеру, Тайвань оказался одним из самых успешных государств в борьбе с COVID-19, несмотря на соседство с КНР и дефицит вакцин. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан недавно отметил успех Тайваня в борьбе с пандемией, признав, что страна может многому научить США в сфере борьбы с дезинформацией и преодоления трудностей сложных взаимосвязей внутри демократического общества. США могут обратиться за помощью к Новой Зеландии, чтобы возглавить самим или совместно с ней собрание государств по разработке свода принципов или кодекса поведения в борьбе с пандемиями. Этот свод может быть назван в честь города-организатора, подобно Киотскому протоколу об изменении климата.

Такой форум не должен ограничиваться правительствами. Гражданское общество, академические круги, промышленность, благотворительность и религиозные организации — все это силы, двигающие демократическое развитие. Во время пандемии COVID-19 организации вроде Университета Джона Хопкинса и разработчики вакцин, как Pfizer-BioNTech, неоценимы в деле иммунизации общества не только от вируса, но и от дезинформации. Активность этих неправительственных субъектов — одна из уникальных сильных сторон либерально-демократических государств по сравнению с авторитарными системами.

Более того, эти собрания могут распространять передовой демократический опыт борьбы с дезинформацией. Эстония, разработавшая многогранный цифровой подход к укреплению своих демократических институтов после серии разрушительных кибератак в 2007 г., подает прекрасный пример того, как мирные технологии помогают восстановиться после удара враждебных автократий. Виза «цифрового кочевника» в Эстонии дала возможность гражданам разных стран, от Канады до ЮАР, виртуально работать в этом государстве — тем самым совершенствуется опыт частного сектора экономики и укрепляются культурные связи с другими открытыми обществами. Такой кладезь инноваций усиливает ценность свободы человека и показывает, как развитие и распространение демократических норм может стать основой многоцентровой модели управления XXI века.

Администрация Байдена в настоящее время готовится к предстоящим саммитам «Большой семерки» и НАТО, но известных демократических стран, таких как Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южная Африка, Тайвань и Южная Корея, не будет за столом переговоров (хотя Великобритания пригласила некоторых в качестве гостей на встречу «Большой семерки»). Эффективный механизм выработки стратегии работы с либерально-демократическими государствами мог бы помочь Америке навести порядок в собственном доме и обеспечить лидерство, основанное на ценностях, в области прав человека, безопасности, технического управления, схем поставок и даже международного налогообложения корпораций. Страны, где демократия только установилась, и государства, где она подвержена риску, видя возможности, а не только вынужденный выбор, обязательно обратят на это внимание.

Стратегия США по противодействию авторитарным вызовам должна быть глобальной, а не региональной, множественной, а не единичной, проблемно-ориентированной, а не опирающейся на государства. Более века назад, после предыдущей пандемии, Америка была двигателем создания нового международного порядка. Сегодня она должна стать руководящим центром, а не бездумным тараном, должна идти бок о бок со многими другими странами, чтобы не упустить уникальную возможность обновить модель международного общества до еще более взаимосвязанной, инклюзивной и демократической.

Анна Мари-Слотер, Project Syndicate (перевод — «Новое время»)

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