Православного архиепископа, который призвал фальсификаторов встать на колени, отправляют в отставку 10 9.06.2021, 12:39

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архиеписком Артемий

Решение будет приниматься в Москве.

8 июня состоялся Синод Белорусской Православной Церкви.

В сухом официальном сообщении говорится: «Синод рассмотрел текущие вопросы жизни БПЦ и принял ряд решений».

Один из телегра-каналов сообщает, что Синодом принято решение отправить в отставку архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (в светской жизни Александр Кищенко).

Правда ли это? С таким вопросом nn.by обратилась к пресс-секретарю БПЦ иеромонаху Афанасию (Соколову),. «Я вам скажу откровенно и без обиняков: я не знаю. На сегодняшний момент никто вам не сможет эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. Белорусский синод принимает решения, но оглашены они могут быть только после того, как их рассмотрит патриарх.

Бывали случаи в истории, когда наш синод принимал те или иные решения, но они не были утверждены», — говорит иеромонах Афанасий.

Он добавляет, что даже если такое решение и было принято синодом, то архиепископ Артемий все равно пока выполняет свои функции по управлению епархией — до принятия решения в Москве ничего меняться не будет.

Пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич сказал примерно то же самое. По его информации, РПЦ рассмотрит журналы заседания Белорусского синода ориентировочно 17 июня.

Архиепископу Артемию 69 лет. Родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году пострижен в монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.

Архиепископ Артемий занял принципиальную позицию во время президентских выборов 2020 года. На богослужении 16 августа он говорил:

«Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь». Уже в этом году он говорил, что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог». Позиция архиепископа Артемия не нравилась представителям власти.

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