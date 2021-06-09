У Ким Чен Ына проблемы со здоровьем? 11 9.06.2021, 12:42

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Ким Чен Ын

Фото: KCNA/REUTERS

Северокорейский диктатор сильно похудел.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын существенно похудел, что вновь вызвало разговоры о вероятном наличии у него проблем со здоровьем, сообщает в среду британское издание The Guardian, пишет "Интерфакс".

По данным издания, на фотографиях Ким Чен Ына с заседания политбюро Трудовой партии Кореи, которые опубликовали в субботу северокорейские СМИ, лидер КНДР выглядит стройнее по сравнению с фотографиями, сделанными во время его прежнего появления на публике.

Информационный сайт NK News, специализирующийся на новостях из КНДР, в свою очередь проанализировал снимки лидера страны, на основании чего был сделан вывод о том, что Ким Чен Ын, вероятно, "значительно потерял в весе".

NK News, в частности, опубликовал увеличенные фотографии запястья Ким Чен Ына, сделанные в разное время. На них, как пишет издание, видно, что северокорейский лидер плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов. Для сравнения сайт опубликовал фотографии запястья Ким Чен Ына, сделанные в ноябре 2020 года и в марте 2021 года. На снимках видно, что его левое запястье стало гораздо тоньше.

При этом NK News, ссылаясь на мнение политолога из Технологического университета Массачусетса Випина Наранга, отмечает, что Ким Чен Ын мог сознательно принять решение похудеть, что "улучшило бы его имидж". Однако, по словам Наранга, в случае, если изменения внешности лидера КНДР являются результатом проблем со здоровьем, то " за кулисами (в КНДР) уже может идти борьба за преемственность, и эта нестабильность может быть проблемой для внешнего мира".

Как отмечает The Guardian, здоровье Ким Чен Ына давно является предметом спекуляций. Так, в 2014 году лидер КНДР не появлялся на публике около шести недель, а затем был запечатлен с тростью. Позднее разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

Трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике прошлой весной породило слухи, что он серьезно заболел после прохождения операции на сердце. Некоторые СМИ выражали предположения, что Ким Чен Ын мог скончаться. Некоторые отмечали, что он просто находится в изоляции вместе со своей семьей из предосторожности ввиду пандемии коронавируса COVID-19.

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