Эксперт: Украина готовится к экономическим санкции против Беларуси 2 9.06.2021, 12:44

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Украинские предприятия должны переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными.

У украинских предприятий есть две недели на подготовку к санкциям против Беларуси. Такое мнение высказал эксперт по международной политике Тарас Семенюк в эфире телеканала «Апостроф», сообщает «Униан».

«США уже возобновили санкции против девяти ключевых белорусских компаний, которые финансируют режим Лукашенко. 21 июня в Люксембурге Европейский союз тоже примет экономические санкции в отношении Беларуси. А какова же будет реакция украинских предприятий, сотрудничающих с этими девятью компаниями? Очевидно, они должны переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными», – заявил эксперт.

21 июня министры иностранных дел стран - членов ЕС разработают промежуточный список санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, а, вероятно, в июле санкции против режима Лукашенко будут дальше расширены.

Европейский союз с 4 июня запретил белорусским самолетам приземляться в аэропортах ЕС.

«Соответственно, Украина должна как можно быстрее ввести идентичные санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, которые ведут деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции», – добавил Тарас Семенюк.

Эти ограничения предусматривают блокирование валютных счетов и другие меры против компаний, торгующих с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляющими им транспортные услуги или являющимися их подрядчиками. Итак, украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими «спонсорами режима Лукашенко», автоматически становятся «токсичными» и обреченными на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями.

Вероятно, Европейский союз применит санкции к тем самым предприятиям, к которым уже действуют санкции США. Следует напомнить, что с 3 июня министерство финансов США возобновило действие санкций в отношении девяти белорусских предприятий, которые подозреваются в финансировании режима Лукашенко. Это «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Нафтан», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гроднохимволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Украина пока ввела ограничения по полетам: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила авиасообщение со страной. Экономические санкции пока только обсуждаются, однако, вероятно, сразу после принятия санкций ЕС украинское правительство присоединится к ним в поддержку западных союзников и для защиты отечественных предприятий от возможных вторичных санкций. Итак, украинскому бизнесу следует готовиться к этим изменениям.

«У украинского бизнеса есть две недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси», – подытожил Тарас Семенюк.

МИД обещал поддержать украинские предприятия, если они пострадают от экономических санкций в отношении Беларуси.

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