закрыть
9 июня 2021, среда, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт»

22
  • 9.06.2021, 12:45
  • 2,606
Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт»
Фото: onliner.by

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцинa.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок рассказала, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт», пишет kp.by.

- На данный момент в учреждениях здравоохранения, как в поликлиниках, так и в Городском центре вакцинопрофилактики, в достаточном количестве есть вакцины «Спутник V», произведенной на базе «Белмедпрепараты» и «Vero Cell» корпорации «Синофарм» КНР. Уже в конце июня мы ожидаем поставки вакцины «Спутник Лайт», - рассказала Казаченок.

По словам Казаченок, сейчас ведутся разговоры с частными медицинскими центрами, которые готовы помочь с вакцинацией населения.

Напомним, что «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина – первый компонент «Спутника V», созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Для появления иммунитета человеку достаточно одного укола. До этого момента единственной зарегистрированной однокомпонентной вакциной была разработка американской компании «Johnson & Johnson».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович