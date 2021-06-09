Медики назвали семь продуктов для здоровья щитовидной железы 9.06.2021, 13:07

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От нормальной работы щитовидной железы зависит слаженная работа практически всех систем организма.

Вопреки распространенному мнению, продукты, богатые йодом, могут быть опасны для здоровья щитовидной железы. Отобрали те, которые точно пойдут ей на пользу и помогут работать хорошо, активно и очень долго, пишет healthinfo.ua.

От нормальной работы щитовидной железы зависит слаженная работа практически всех систем нашего организма. А от чего зависит сама работа щитовидки? Не в последнюю очередь от того, что мы едим. Несбалансированное питание с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов, алкоголя, транс-жиров может нарушить работу железы, привести к развитию гипо- или гипертиреоза и других нарушений. А какие продукты наоборот, помогают щитовидке чувствовать себя лучше? Четыре самых полезных продукта, которые непременно понравятся и вам, и вашей щитовидной железе:

Куриные яйца

Самый настоящий суперфуд: куриные яйца полезны для сердца, для обмена веществ, для сосудов – и для щитовидки. В них много селена, который поддерживает активность щитовидной железы и помогает ей лучше справляться со своими функциями.

Сардины

Мы привыкли думать, что рыба и морепродукты полезны для щитовидной железы, так как богаты йодом. Но некоторые сорта рыбы полезны еще и потому, что в них много селена – своего рода естественного топлива, необходимого нашей щитовидке для активной работы. Селена много в сардинах, а еще в палтусе – так что ешьте эти сорта рыбы почаще.

Шпинат

В нем не только много железа: шпинат – это настоящий кладезь селена. И если есть его хотя бы один раз в неделю, можно «разогнать» даже очень ленивую щитовидную железу.

Бразильские орехи

Во-первых, орехи помогают нам поддерживать здоровый вес: в них много белка, благодаря которому мы быстрее насыщаемся и позже чувствуем голод. А лишний вес – один из факторов, которые могут ослабить здоровье нашей щитовидной железы. Ну, а, во-вторых, именно бразильские орехи содержат особенно много полезного селена, так что перекусывайте ими почаще!

Молочные продукты

Самое главное правило: эти продукты должны быть произведены из цельного молока. Молочный жир необходим для усвоения витамина D, который необходим для здоровья и нормального функционирования нашей щитовидной железы. И особенно важно есть больше молочных продуктов зимой и осенью, когда мы не можем получать этот ценнейший витамин из солнечного света.

Чеснок

Да-да, этот «ароматный» овощ хорош не только в профилактике простуды: чеснок богат цинком, который особенно необходим для ослабленной щитовидной железы.

Грибы

Если вы не любите чеснок (или любите, но ведете слишком активную социальную жизнь), его можно заменить порцией грибов: в них также высоко содержание цинка. А еще некоторые грибы отлично накапливают витамин D и таким образом могут принести нашей щитовидной железы двойную пользу!

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