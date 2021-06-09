Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством6
- 9.06.2021, 13:08
Цена криптовалюты выросла на 5% до $34 тысяч вскоре после признания решения.
Парламент Сальвадора 9 июня принял закон, который официально признал биткоин платежным средством. Об этом сообщает Twitter парламента, пишет "Гордон".
Это закон поддержали 62 депутата Сальвадора из 84.
Закон вступит в силу через 90 дней, отмечает Reuters. Агентство также подчеркивает, что Сальвадор стал первой страной, где биткоин признан официальным платежным средством.
CNBC сообщет, что цена биткоина выросла на 5% до $34 тыс. вскоре после голосования.
На прошлой неделе президент Сальвадора Наиб Букеле, обсуждая возможность принятие такого закона, отметил, что биткоин имеет рыночную капитализацию в $680 млрд. По его словам, если 1% этих средств инвестировать в Сальвадор, это увеличит ВВП страны на 25%.
"С другой стороны, у биткоина будет 10 млн потенциальных новых пользователей и это самый быстрорастущий способ перевода $6 млрд в год в виде денежных переводов", – говорил он.