Российских пенсионеров настиг «инфляционный шок» 9.06.2021, 13:24

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Реальные пенсии в РФ сокращаются третий месяц подряд.

Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым незащищенным группам населения. Средний размер реальных пенсий в РФ сокращается третий месяц подряд, отчитался Росстат в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положении» страны, пишет finanz.ru.

Согласно статистике, 35 миллионов российских пенсионеров в апреле получали в среднем 15791 рубль в месяц. Относительно прошлого года пенсии увеличились на 789 рублей, или 5,4%.

Однако инфляция, разогнавшаяся в апреле до 5,5%, «съела» всю осуществленную государством индексацию. В реальном выражении пенсии сократились на 0,1% относительно апреля-2020 и на 0,5%, если сравнивать с мартом.

Росстат измеряет динамику реальных пенсий на основе широкого показателя потребительской инфляции, которая считается по корзине товаров и услуг - от картриждей для принтеров до поездок в Париж.

Но пенсионерам, чей доход едва превышает официальный прожиточный минимум, куда важнее инфляции цен продовольствия, на которое пожилые тратят почти все свои доходы.

В апреле, согласно Росстату, продукты питания подорожали в среднем на 7,12%. Таким образом, покупательная способность пенсионеров, скорректированная на динамику этого рынка, сократилась на 1,7%.

По отдельным продовольственным товарам крушение и вовсе происходило с двузначной скоростью. Так, масло подорожало на 27,3% год к году, яйца - на 31%, сахар - на 40,2%. Реальный размер пенсий, скорректированный на динамику этих товаров, просел, таким образом, на 21,9%, 25,6% и 34,8%.

Чуть лучше ситуация с хлебом (+8,1%), крупами (+12,5%), рыбой (+11,4%) и курятиной (+15,1%). По этим товарам покупательная способность пенсий просела на 2,7%, 7,1%, 6% и 9,7% соответственно.

Пока пенсионеры ждут новой индексации от государства, а власти продолжают отказывать в повышении тем из них, кто работает, темпы роста цен в стране ускоряются, «разрывая шаблон» стабильности накануне сентябрьских думских выборов.

В понедельник Росстат опубликовал данные по инфляции за май, которые вызвали «легкий шок» и оказались «катастрофичными», пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов.

Темпы роста потребительских цен вместо традиционного для этого времени года замедления ускорились с 5,5% до 6%, установив новый 5-летний рекорд. Продовольственная инфляция разогналась с 7,1% до 8% и держится вблизи максимумов с 2015 года.

Если номинальный прирост пенсий сохранился (данных Росстата за май еще нет), это означает, что спад в реальном выражении мог ускориться до 0,9%, а способность пенсионеров покупать продукты упала на 2,6%.

Сокращение реальных пенсий, которое наблюдается впервые с 2016 года, подпортит Росстату статистику по доходам граждан, среди которых пенсионеров около 25%.

По итогам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян упали на 3%, а в первом квартале 2021-го - на 3,6%.

За 7 лет с момента присоединения Крыма граждане РФ обеднели на 10,6% и были отброшены по уровню жизни назад в 2010-й год.

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