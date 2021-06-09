Высокопоставленный сотрудник МВД рассказал, когда силовики перейдут на сторону белорусского народа 12 9.06.2021, 13:26

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фото: tut.by

Сотрудники милиции понимают, что большинство белорусов против этой власти.

Один из высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, представитель старшего офицерского состава вышел на связь с сайтом Charter97.org и рассказал о ситуации в силовых структурах страны.

— А что может послужить сигналом для перехода структур МВД на сторону народа? Какие факторы могут сработать?

— Нам всем, в том числе силовикам, очень мало показывают как у нас есть и как могло бы быть. Не зря, например, в поездки за границу, которые организовывает Министерство внутренних дел, попадают сугубо только руководители и очень незначительное количество сотрудников, которые не находятся на руководящих должностях. Правда, в основном такие поездки совершаются в Россию и страны СНГ. О каком-то передовом опыте, который бы заставил задуматься, говорить не приходится. Мы не показываем молодежи, молодым сотрудникам, как вообще вот могло бы быть. У нас совершенно не организовывается обучение, которое проходило бы на базе каких-то учебных заведений развитых европейских стран. Сейчас, когда Лукашенко нелегитимен, это, конечно же, невозможно. Но раньше такая возможность была, однако, повторю, кроме начальников, ею почти никто не пользовался.

На сегодняшний день правда, только правда может сподвигнуть милиционеров к тому, чтобы они перешли на сторону народа. Поэтому мы чаще должны говорить правду, мы чаще должны раскрывать людям глаза на то, что нынешняя ситуация катастрофична для страны, она однозначно убьет режим и пособников режима. И либо мы перейдем в статус Северной Кореи с закрытием границ, либо мы все-таки победим диктатуру и возьмем вектор европейского развития, попросим страны Европейского союза помочь нам в преобразованиях, в которых нуждается Беларусь, в том числе в судебной и в правоохранительной системе. Тогда мы сможем преодолеть все эти трудности.

Сотрудники милиции понимают, что большинство народа против этой власти. Они почувствовали насколько изменилось отношение к ним и их близким с момента фальсификации выборов и применения насилия против мирных граждан. Каждый здравомыслящий представитель силовых структур понимает, что это долго продолжаться не может и психологически готовится стать на сторону народа. В том, что это произойдет — я не сомневаюсь.

Прочитать интервью полностью можно здесь.

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