Всемирный банк прогнозирует крупнейшее восстановление мировой экономики за последние 80 лет 5 9.06.2021, 13:37

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Основная часть роста придется на Китай и США.

Во Всемирном банке прогнозируют самое крупное восстановление мировой экономики за последние 80 лет. Основная часть роста придется на Китай и США. В странах Восточной Европы восстановление не будет таким же значительным, пишет «Новое время».

В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что станет самым быстрым выходом из рецессии за последние 80 лет. Об этом говорится в июньском отчете Всемирного банка Перспективы мировой экономики.

Отчасти восстановление произойдет благодаря устойчивому, хоть и неравномерному доступу к вакцинам.

Отмечается, что рост в основном сосредоточится в нескольких крупных экономиках. Так, 90% развитых стран смогут восстановить уровень дохода на душу населения до докарантинного уровня к 2022 году. Среди развивающихся стран этого результата сможет достичь только треть.

В то же время в странах с низким уровнем доходов последствия пандемии сведут на нет ранее достигнутые успехи в борьбе с бедностью и усугубят проблемы, связанные с отсутствием продовольственной безопасности.

Согласно прогнозу Всемирного банка, лучший результат в этом году покажет Китай: его экономика вырастет на 8,5%. На втором месте окажется Индия с ростом на 8,3%. Соединенные Штаты займут третье место. Ожидается, что экономика США вырастет на 6,8% благодаря крупномасштабным мерам поддержки. Еврозоне прогнозируют восстановление на 4,2%.

В то же время Всемирный банк прогнозирует, что восстановление экономики в странах Восточной Европы будет самым слабым среди стран Европы и Центральной Азии — 1,9%.

Однако Всемирный Банк не сулит ничего хорошего Беларуси, где не были введены карантинные меры. Также на экономику повлияют международные санкции.

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