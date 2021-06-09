Председатель Совета Европы: Евросоюз не оставит белорусов

Председатель Совета Европы: Евросоюз не оставит белорусов4
- 9.06.2021, 13:57
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Шарль Мишель в очередной раз раскритиковал захват самолета Ryanair.
9 июня президент Европейского совета Шарль Мишель заверил Европарламент, что ЕС не оставит белорусов. Он также в очередной раз раскритиковал вынужденную посадку в Беларуси самолета Ryanair, сообщает polsat.
«Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу и особенно к тем гражданам, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский Союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь», — сказал Мишель.
Напомним, Евросоюз готовится к введению четвертого и пятого пакетов санкций против режима Лукашенко. Среди них — экономические санкции против предприятий, спонсирующих режим Лукашенко.