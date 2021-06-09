Овчарка, приносящая хозяину пиво, стала звездой Сети 2 9.06.2021, 13:58

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Умный пес никогда не оставит хозяина без напитка.

У Флориана Бека живут несколько собак, но особенно ценным помощником хозяина является пёс Морти, пишет 120.su.

Когда жителю Штудгарта (Германия) хочется выпить пива, умная австралийская овчарка всегда знает, что нужно делать — она немедленно принесёт лучшему другу нужный напиток.

Флориан рассказал, что Морти не только невероятно умён, но и очень послушен. Пёс схватывает новые трюки на лету, и владелец особенно рад тому, что теперь питомец может во многом облегчить ему жизнь.

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