закрыть
9 июня 2021, среда, 15:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Овчарка, приносящая хозяину пиво, стала звездой Сети

2
  • 9.06.2021, 13:58
  • 5,352
Овчарка, приносящая хозяину пиво, стала звездой Сети

Умный пес никогда не оставит хозяина без напитка.

У Флориана Бека живут несколько собак, но особенно ценным помощником хозяина является пёс Морти, пишет 120.su.

Когда жителю Штудгарта (Германия) хочется выпить пива, умная австралийская овчарка всегда знает, что нужно делать — она немедленно принесёт лучшему другу нужный напиток.

Флориан рассказал, что Морти не только невероятно умён, но и очень послушен. Пёс схватывает новые трюки на лету, и владелец особенно рад тому, что теперь питомец может во многом облегчить ему жизнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович