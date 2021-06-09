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В Литве задержали контрабандистов на самокате с белорусскими сигаретами

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  • 9.06.2021, 14:03
  • 4,868
В Литве задержали контрабандистов на самокате с белорусскими сигаретами
фото: pasienis.lt​

Пограничники обследовали берег реки и нашли еще 1880 пачек сигарет.

В Литве пограничники задержали контрабандистов на самокате с белорусскими сигаретами. На нем в ночь на среду двое литовцев пытались незаконно перейти границу. Задержание произошло возле Немана, который как раз проходит по белорусско-литовской границе. На самокате граждане Литвы везли 1880 пачек белорусских сигарет, пишет сайт euroradio.fm.

Пограничники обследовали берег реки и нашли еще 1880 пачек сигарет. Задержанным нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

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