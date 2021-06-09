Бывший замминистра здравоохранения Лосицкий вышел на свободу

Бывший замминистра здравоохранения Лосицкий вышел на свободу9
- 9.06.2021, 14:37
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Его судили за взяточничество.
Бывший министр здравоохранения Игорь Лосицкий был помилован и вышел на свободу, сообщает tut.by.
В феврале 2019 года Лосицкий получил 6 лет колонии усиленного режима по «делу медиков». Суд признал его виновным во взяточничестве. Наказание Лосицкий отбывал в колонии «Витьба».
Фигурантом по этому делу проходил также бывший главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченко, он за коррупцию получил пять лет лишения свободы. По версии следствия, с 2013 по 2018 год Кравченок в качестве взяток получил 10 700 долларов, 15 тысяч евро и 1500 белорусских рублей. Деньги он брал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Взятки главврач потратил на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете.
Ранее сообщалось о помиловании и освобождении бывшего главы РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого.