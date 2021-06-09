Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны 1 9.06.2021, 14:46

1,020

Это максимум с 2013 года.

Каждый пятый житель России (22%) хотел бы переехать за границу на постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов «Левада-центра».

В то же время 77% опрошенных заявили, что не хотели бы уезжать из страны. Доля выражающих желание уехать выросла за последние несколько лет – еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011–2013 годов.

Чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде сократилась на 9 процентных пунктов с сентября 2019 года и составила 69%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде достигла максимума с 2013 года – 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%.

Опрос проведен 20–26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».