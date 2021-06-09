Фото дня: Активистка «Европейской Беларуси» в суде держит плакат «Самозванец, убывай!» 3 9.06.2021, 14:50

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Потрясающая смелость Полины Шарендо-Панасюк.

Сегодня лукашенковский суд незаконно осудил активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк на два года колонии.

После того, как так называемый суд огласил приговор, она достала плакат «Самозванец, убывай».

Фото из суда опубликовал «Белсат».

Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Историческую речь активистки «Европейской Беларуси» вы можете прочитать по ссылке.

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