ИП Борисова находятся в напряжении: они могут остаться без товара и рабочего места 2 9.06.2021, 15:20

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У ИП на рынке в Борисове исчезли два роллета.

Елена работает предпринимателем на рынке в старой части Борисова более 25 лет, она торговала джинсовыми вещами до 8 июня. Утром в этот день ей позвонили коллеги и сообщили, что ее роллетов и след простыл. Ошарашенная Елена приехала на рынок и была в шоке от произошедшего. После этого обратилась в милицию и ex-press.by.

В минувшую субботу Елена приносила в администрацию рынка заявление на подписание нового договора аренды. Услышала, что с ней, скорее всего, не продлят договор, при этом причины расторжения не объяснили. А уже во вторник рабочее место Елены попросту пропало с рынка.

Налог, чтобы работать на рынке, предприниматели оплачивают на месяц вперед. Елена оплатила налог в размере 291 рублей, а теперь осталась без товара и без рабочего места.

По словам предпринимателей, договоры аренды на торговые места не перезаключали с 2017 года, все работали по дополнительному соглашению. После смены руководства на рынке предпринимателям начали добавлять к основному платежу «коммунальные услуги». После этого оплата за месяц (двойной роллет) составила 291 рублей, хотя ранее была 200 рублей. При том, что в роллете нет ни света, ни электричества, и ИП не знают, за какие коммунальные услуги они платят.

Договоры аренды сейчас на рынке заключают не со всеми:

— С должниками заключают договоры, нас, кто платит каждый месяц, держат в неведении до последнего момента, — признается предприниматель.

Соседи Елены, такие же ИП, сейчас в напряжении, потому что их роллеты и магазины могут в один прекрасный день так же исчезнуть.

По словам предпринимателей, было время, когда на рынке ходил контролер и брал деньги за аренду наличными, выдавая взамен отрывной чек.

— Контролер записывал в тетрадь, когда, кто и сколько платил из предпринимателей, — утверждают ИП, — а сейчас нам в администрации говорят, что этих тетрадей нет. Мы спросили, куда ушли наши деньги, нам сказали — сами выясняйте.

Предприниматели на рынке не хотят уходить со своих мест, так как проработали здесь долго, у них есть постоянные покупатели.

Исчезновение роллетов с рыночных рядов в администрации пока комментировать отказались, сказав лишь, что предупреждение о сносе торговых мест было.

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